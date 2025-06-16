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Новости Крыма

Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельник

16 июня 2025, 10:58Новости

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В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные с грозой. Об этом информируется в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +23...+25 градусов.

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