Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июня

Керченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь, но штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 июня ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами кратковременный дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +24…+26 градусов, воды в море +20…+22", – говорится в Telegram-канале ведомства.