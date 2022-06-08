Новости Крыма Дожди только на юге: прогноз погоды в Крыму на среду

В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре. "Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20, днем 23…28, в горах 15…20", – говорится в прогнозе. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 25...27. В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 24…26. В Ялте и Алуште дожди с грозами, температура воздуха ночью составит +18...+20, в дневные часы до +27. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

