Новости Крыма

Дожди возвращаются: прогноз погоды для Крыма на субботу

09 июля 2022, 14:40Общество

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В ближайшие сутки в связи с прохождением фронтальных разделов в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем град. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

"Температура воздуха в субботу ночью +16…21, на побережье до +24, днем воздух прогреется до +28…33, в горах +22…27 градусов тепла", – сказано в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с Температура воздуха ночью +16...18, днем +29...31.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.

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