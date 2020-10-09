Органы древних чувств обладали кожными органами чувств и могли ощущать малейшие изменения окружающей среды. К такому выводу пришли ученые австралийские ученые, информирует "Российская Газета" со ссылкой на публикации в научных изданиях Current Biology и Phys.org.

Совершить открытие помогло исследование окаменевших останков найденного в Германии динозавра юрского периода. Хищник, получивший имя Juravenator, жил более 150 млн лет назад и погиб в молодом возрасте. "Редкость данной находки заключается в высокой степени сохранности, – сказано в исследовании. – Благодаря этому удалось исследовать кожные покровы. Обычно находят скелеты ископаемых ящеров и исследовать кожу не представляется возможным".