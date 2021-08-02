ДТП под Симферополем: при столкновении с грузовиком опрокинулся пикап

Один человек получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля Mitsubishi L200 и грузового "КамАЗа" на автодороге Симферополь-Бахчисарай, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МВД.

Авария произошла накануне вечером неподалеку от села Чистенькое под Симферополем.

"По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "КамАЗ" и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал водитель легкового авто", – сообщили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, после удара пикап опрокинулся. На помощь пострадавшему вовремя подоспели другие автомобилисты, они оказывали ему помощь до приезда медиков и спасателей.