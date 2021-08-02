Новости Крыма

ДТП под Симферополем: при столкновении с грузовиком опрокинулся пикап

Сегодня, 13:05Происшествия в Крыму

4

Один человек получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля Mitsubishi L200 и грузового "КамАЗа" на автодороге Симферополь-Бахчисарай, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МВД.

Авария произошла накануне вечером неподалеку от села Чистенькое под Симферополем.

"По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "КамАЗ" и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал водитель легкового авто", – сообщили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, после удара пикап опрокинулся. На помощь пострадавшему вовремя подоспели другие автомобилисты, они оказывали ему помощь до приезда медиков и спасателей.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх