ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больнице

В Сакском районе Крыма 55-летняя женщина за рулем иномарки, не рассчитав безопасную скорость, врезалась в автобус. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло на трассе автодороге Славянск-Евпатория утром в пятницу. По предварительным данным, 55-летняя женщина-водитель за рулем Geely Emgrand, направляясь в сторону Евпатории, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с автобусом "ПАЗ".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Geely Emgrand получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.