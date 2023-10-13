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Новости Крыма

ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больнице

13 октября 2023, 13:49Происшествия в Крыму

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В Сакском районе Крыма 55-летняя женщина за рулем иномарки, не рассчитав безопасную скорость, врезалась в автобус. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло на трассе автодороге Славянск-Евпатория утром в пятницу. По предварительным данным, 55-летняя женщина-водитель за рулем Geely Emgrand, направляясь в сторону Евпатории, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с автобусом "ПАЗ".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Geely Emgrand получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

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