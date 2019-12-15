ДТП в Керчи: в результате столкновения легковых авто пострадали два человека

Днем в субботу 14 ноября в Керчи на улице Горького произошло ДТП, в котором пострадали две женщины, сообщает пресс-служба российского главка МЧС по Крыму.

"К месту происшествия выехали сотрудники 15 пожарно-спасательной части 3-го ПСО противопожарной службы в составе 4-х человек, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Специалисты выяснили, что произошло столкновение легкового автомобиля Lada Largus и легкового автомобиля ВАЗ-2199. В аварии пострадали 2 пассажирки, 1980 и 2002 г.р., из авто ВАЗ-2199", – сказано в сообщении.

Спасатели рассказали, что пострадавших доставили в травмпункт Керченской городской больницы №1.

Сотрудники российского главка МЧС России по Крыму напомнили, что с начала 2019 года всего более 735 раз выезжали для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и спасли 1102 человека, среди которых 90 детей.

На трассе Черноморское-Евпатория утром произошло смертельное ДТП ​утром 10 декабря, в котором погибла глава подконтрольной России администрации Черноморского района Людмила Глушко.