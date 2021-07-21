Два автомобиля сгорели под Симферополем этой ночью

Два автомобиля сгорели ночью в селе Заречное Симферопольского района, погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. По данным ведомства, пожар произошел на территории частного подворья.

"Как выяснили прибывшие на место спасатели, горели два легковых авто Skoda Octavia и Opel Corsa. Огонь был ликвидирован в течение получаса, его площадь составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве. Причины возгорания выясняют эксперты. В целом за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 11 пожаров, из них 6 в жилом секторе.