Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму

25 ноября 2024, 16:00Общество

5

Два человека погибли и 11 пострадали в 22 авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"В период с 18 по 24 ноября 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых двое погибли, 11 человек получили ранения различной степени тяжести, из них один ребенок", – сказано в сообщении.

Из общего числа пострадавших шестеро – пешеходы, в том числе один ребенок. 191 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, 25 таких нарушителей привлечены повторно и теперь понесут уголовную ответственность.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх