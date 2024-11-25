Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму

Два человека погибли и 11 пострадали в 22 авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"В период с 18 по 24 ноября 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых двое погибли, 11 человек получили ранения различной степени тяжести, из них один ребенок", – сказано в сообщении.

Из общего числа пострадавших шестеро – пешеходы, в том числе один ребенок. 191 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, 25 таких нарушителей привлечены повторно и теперь понесут уголовную ответственность.