Два человека погибли на дорогах Крыма за неделю

За минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях в Крыму погибли два человека, спасено 17 граждан. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.

"За прошедшую неделю крымские спасатели 12 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. В результате оперативных действий было спасено 17 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью", – уточняется в сообщении. Кроме того, за отчетный период спасатели потушили 61 пожар, из них 33 – возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также зафиксировано три происшествия на воде, на которых спасено семь человек, один человек погиб.