Два человека погибли на пожаре в Севастополе

В Севастополе в ночь на пятницу вспыхнул пожар в квартире в жилом доме по улице Маринеско. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Главка МЧС России по городу.

К месту сразу же выдвинулись силы МЧС России – 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

"По прибытии подразделения установили, что в квартире на четвертом этаже горят бытовые вещи и мебель, комната охвачена пламенем. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали их смерть", – сообщили в МЧС.