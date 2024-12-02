Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Ялта – Севастополь, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в понедельник около 11:00 в районе села Оползневое.

"62-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2102", двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он допустил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 63-летнего водителя", – говорится в сообщении Госавтоинспекции.