Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Два человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь

02 декабря 2024, 16:51Общество

1

Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Ялта – Севастополь, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в понедельник около 11:00 в районе села Оползневое.

"62-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2102", двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он допустил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 63-летнего водителя", – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх