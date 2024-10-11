Новости Крыма Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Крыму

Два водителя погибли в лобовом ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Об этом информирует республиканская Госавтоинспекция. Авария произошла накануне в 19:30 на 41 километре автодороги "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью". Водитель автомобиля RENAULT LOGAN ехал со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя. "Находясь на встречной полосе (по неизвестным причинам), он совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВА3-21101", под управлением мужчины 1995 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили смертельные травмы", – говорится в сообщении дорожной полиции. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

