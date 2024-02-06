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Новости Крыма

Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"

06 февраля 2024, 22:20Происшествия в Крыму

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Масштабное ДТП произошло в городе Абинске Краснодарского края. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, информирует Telegram-канал краевого МВД.

"6 февраля 2024 года около 16:00 в Абинске на улице Советов произошло ДТП с участием грузового Mercedes и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте", – говорится в сообщении.

Еще трое пассажиров были доставлены в Центральную республиканскую больницу города Абинска. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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