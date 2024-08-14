Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца года

Два десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца текущего года. Об этом рассказал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания по лицензированию объектов дошкольного образования.

"В Республике Крым в прошлом году было введено в эксплуатацию 18 детских садов, к 1 сентября 2024 года планируется открыть еще 20 детсадов на 4,6 тысячи мест", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

В частности, в селах Морском Судакского округа и Гришино Первомайского района продолжаются работы на двух объектах – на 140 и 130 мест соответственно. В селе Амурском Красногвардейского района возводят сад на 280 мест. В Новониколаевском микрорайоне крымской столицы строятся сад-ясли на 120 мест. Все объекты реализуются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.