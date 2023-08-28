Два года и два миллиона в казну: экс-главе Евпатории вынесли приговор

Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

"В 2016 году осужденная из личной заинтересованности организовала и руководила злоупотреблением полномочиями со стороны должностных лиц администрации города Евпатория, которые по ее указанию и под ее руководством совершили действия по незаконному изменению вида разрешенного использования земельного участка на территории муниципального образования",- говорится в сообщении.

Действия осужденной квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. По итогам рассмотрения дела суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшая чиновница лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок.