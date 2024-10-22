Два населенных пункта Крыма останутся без газа

Два населенных пункта Крыма – село Героевское под Керчью и часть пгт. Черноморское – останутся временно без газа. Об этом информирует предприятие "Крымгазсети" и местные власти.

"22 октября в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на газопроводе, ведущем в село Героевское, подача газа будет временно ограничена", – предупреждают "Крымгазсети".

По информации предприятия, восстановить газоснабжение планируют по окончанию работ.

"Черноморский участок Евпаторийского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 23 октября с 8:00 до 17:00 в связи с производством работ", – сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов.