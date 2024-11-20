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Новости Крыма

Два села Белогорского района Крыма обесточены из-за аварии

20 ноября 2024, 11:09Происшествия в Крыму

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Два населенных пункта Белогорского района в среду обесточены из-за аварии на сетях, рассказали в пресс-службе компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение. Белогорский район: Крымская Роза, Зуя. Работает аварийная бригада", – говорится в сообщении.

Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили в пресс-службе.

Во избежание аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения на проблемных участках в Крыму заменили трансформаторные подстанции, столбы и провода, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Всего в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных станциях, в первом квартале 2025 года запланирована замена 50 трансформаторных подстанций.

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