Два жителя Амурской области потерялись вечером в горах Крыма

Крымские спасатели эвакуировали с горы Сокол под Судаком двух туристов из Амурской области. Мужчины в темноте сбились с маршрута, уточнили в пресс-службе МЧС республики.

Вызов поступил на пульт оперативного дежурного около шести часов вечера. Выяснилось, что двое молодых людей потерялись во время прогулки по горе Сокол. Прибыв на место, дежурная смена спасателей приступила к поискам. Путешественников удалось обнаружить с помощью мобильной связи. "С помощью альпинистского снаряжения спасатели поднялись к пострадавшим, которые находились на "ложной тропе" труднодоступного участка местности со сложным скальным и сыпучим рельефом юго-восточного горного массива ущелья Шайтан – Дере. При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавших 1993 и 1991 года рождения, жителей Амурской области, в безопасное место", – сообщили в ведомстве, отметив, что спасенные не нуждались в помощи медиков.