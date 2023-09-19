Две поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчин

Поисково-спасательные операции прошли за минувшие сутки в Судаке и Алуште, спасены двое мужчин. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Так, накануне днем турист застрял на скальном выступе хребта Таракташ. Самостоятельно спуститься он не смог, поэтому на помощь вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты связались с мужчиной по мобильному телефону и приступили к поискам.

"В короткое время спасатели установили с мужчиной визуальный контакт, он был обнаружен на труднодоступном участке местности со сложным скальным рельефом на высоте около 45 метров от основания горы. С помощью альпинистского снаряжения мужчина был эвакуирован в безопасное место. В медпомощи он не нуждался. Вся спасательная операция длилась около 1,5 часов", – говорится в Telegram-канале ведомства.