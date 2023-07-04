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Новости Крыма

Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено

04 июля 2023, 11:45Общество

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Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, информирует министерство транспорта Херсонской области.

"С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", – информирует Telegram-канал ведомства.

Автобусы отправляются из Геническа в 7:00, из Симферополя в обратном направлении – в 15:55.

Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляет 700 рублей, до Симферополя – 1200 рублей.

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