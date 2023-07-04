Новости Крыма Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено

Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, информирует министерство транспорта Херсонской области. "С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", – информирует Telegram-канал ведомства. Автобусы отправляются из Геническа в 7:00, из Симферополя в обратном направлении – в 15:55. Стоимость проезда от Геническа до Джанкоя составляет 700 рублей, до Симферополя – 1200 рублей. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

