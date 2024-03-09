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Новости Крыма

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

09 марта 2024, 13:54Общество

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Движение было ограничено в субботу в 10:52. Запрет на проезд автотранспорта действовал около часа.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сообщает в сообщении.

Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.

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