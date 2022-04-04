Движение в центре Симферополя ограничат еще на четыре дня

Ограничение движения вводится с 5 апреля на улице Желябова в Симферополе. Об этом информирует пресс-служба администрации крымской столицы.

"Временное ограничение по улице Желябова вводится с 6:00 5 апреля до 5:00 9 апреля. Движение транспорта будет частично ограничено из-за проведения дорожных работ", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативный маршрут.

Ранее власти Симферополя предупредили о введении временного ограничения движения на улице Самокиша. Здесь дорожные работы планируют завершить 6 апреля.