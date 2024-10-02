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Новости Крыма

Двое детей пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани

02 октября 2024, 10:59Происшествия в Крыму

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В Сочи легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Кубани.

Авария произошла в среду утром в Лазаревском районе Сочи.

"Водитель автомобиля Honda выехала на встречную полосу там, где запрещено, и столкнулась с грузовым автомобилем Hyndai, который двигался во встречном направлении. В ДТП пострадали женщина-водитель и два несовершеннолетних пассажира Honda (мальчик 14 лет, девочка 9 лет)", – говорится в сообщении.

Диагнозы пострадавших устанавливаются, добавили в ведомстве.

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