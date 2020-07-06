Двое "предприимчивых" крымчан обманули бизнесменов на 15 млн рублей

В Симферополе сотрудники полиции разоблачили мошенническую схему, благодаря которой двое крымчан обманули предпринимателей на общую сумму более 15 миллионов рублей. Об этом проинформировала пресс-служба МВД Крыма.

Установлено, что злоумышленники в ходе деловых переговоров представлялись своим жертвам предпринимателями, готовыми выступать бизнес-партнерами при организации сбыта продукции. Мужчины, злоупотребляя доверием руководителей коммерческих структур и поставщиков продуктов, мошенническим способом получали товар. Впоследствии продукцию сбывали, а прибыль распределяли между участниками группы.