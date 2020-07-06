Новости Крыма

Двое "предприимчивых" крымчан обманули бизнесменов на 15 млн рублей

Двое "предприимчивых" крымчан обманули бизнесменов на 15 млн рублей

06 июля 2020, 10:51Новости

В Симферополе сотрудники полиции разоблачили мошенническую схему, благодаря которой двое крымчан обманули предпринимателей на общую сумму более 15 миллионов рублей. Об этом проинформировала пресс-служба МВД Крыма.

Установлено, что злоумышленники в ходе деловых переговоров представлялись своим жертвам предпринимателями, готовыми выступать бизнес-партнерами при организации сбыта продукции. Мужчины, злоупотребляя доверием руководителей коммерческих структур и поставщиков продуктов, мошенническим способом получали товар. Впоследствии продукцию сбывали, а прибыль распределяли между участниками группы.

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