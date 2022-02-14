Новости Крыма

Двоих подростков спасли ночью в Долине приведений в Крыму

14 февраля 2022, 11:11Происшествия в Крыму

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Двое подростков заблудились накануне вечером в районе Долины приведений под Алуштой, на склоне горы Демеджи. Выручать их пришлось крымским спасателям. Об этом информирует пресс-служба республиканского МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в воскресенье около 19:00. На поиски подростков оперативно выдвинулась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". По итогам поисково-спасательных работ подростки были найдены.

"Пострадавшие были обнаружены выше Солнечной поляны горы Южная Демерджи. С помощью специального альпинистского снаряжения туристы, жители города Симферополь были эвакуированы к служебному автомобилю, после чего транспортированы к остановке общественного транспорта. С ними была проведена профилактическая и разъяснительная беседа", – сообщили в ведомстве.

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