Новости Крыма

Двух пешеходов сбили в Крыму за сутки: один из них скончался

15 января 2021, 12:00Происшествия в Крыму

1

Двух пешеходов сбили на крымских дорогах в минувшие сутки. Один из них скончался, информирует пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района. "Водитель Skoda Octavia допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения – девочку, которая перебегала проезжую часть дороги слева направо, сзади автобуса, стоящего на остановке общественного транспорта во встречном направлении, в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – говорится в сообщении. В результате аварии ребенок получил ушиб в области правого коленного сустава.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх