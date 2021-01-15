Двух пешеходов сбили в Крыму за сутки: один из них скончался

Двух пешеходов сбили на крымских дорогах в минувшие сутки. Один из них скончался, информирует пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района. "Водитель Skoda Octavia допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения – девочку, которая перебегала проезжую часть дороги слева направо, сзади автобуса, стоящего на остановке общественного транспорта во встречном направлении, в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – говорится в сообщении. В результате аварии ребенок получил ушиб в области правого коленного сустава.