Новости Крыма

Двум крымчанам грозит тюремный срок за хранение конопли

Двум крымчанам грозит тюремный срок за хранение конопли

08 декабря 2020, 14:56Общество

В Красноперекопске задержали двух местных жителей с каннабисом, проинформировали в пресс-службе МВД по РК. Во время патрулирования города полицейские заметили 23-летнего и 34-летнего мужчин, которые подозрительно себя вели. В разговоре с сотрудниками ведомства местные жители признались, что несут с собой наркотики.

У одного из молодых людей был с собой газетный сверток, а у другого – консервная банка с веществом растительного происхождения. Позже эксперты установили, что вещество – марихуана. Как пояснили подозреваемые, наркотики они хранили для личного потребления. В отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.

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