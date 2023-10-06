Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия"

Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный станет официальным представителем Республики Крым на Международной выставке-форуме "Россия", которая стартует 4 ноября в Москве. Об этом Запашный рассказал в своем Telegram-канале.

"На сайте министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым провели онлайн выборы, по результату которых я получил приглашение стать амбассадором – официальным представителем Республики Крым на Международной выставке – форуме "Россия". Для меня большая честь принять такое приглашение!" – отметил артист