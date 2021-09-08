

фотографии скачать в хорошем качестве



Семеро человек пострадали в ДТП с автобусом, врезавшимся в фуру по пути в Крым на дороге в Краснодарском крае, информирует интернет-портал "Кубань 24" со ссылкой на экстренные службы региона.

"В результате происшествия двоих пострадавших доставили в городскую больницу Кропоткина, еще одного – в местную Центральную районную больницу", – рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

В краевом управлении МВД уточнили, что с травмами средней тяжести госпитализированы четверо: трое пассажиров и водитель. Остальные получили легкие травмы.