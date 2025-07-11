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Новости Крыма

Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым

11 июля 2025, 11:25Новости

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Туристам из Центральной России, желающим этим летом поехать в Крым на личном авто, лучше добираться на полуостров через исторические территории. Такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" проинформировал первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.

По словам первого замминистра, он на личном примере убедился в этом во время недавней поездки в Москву через новые регионы.

"По километражу получается короче где-то на 100 километров, то есть можно сократить расход бензина. А по времени можно сэкономить порядка трех часов", – уточнил он.

Козловский также сообщил, что на сегодняшний день на дороге от Джанкоя до Симферополя ремонтом охвачено порядка 15 километров. Планируется привести в порядок еще 80 километров этой трассы.

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