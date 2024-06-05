Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

В Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская экосистема. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова, уточнил глава республики Сергей Аксенов.

"Природа Крыма – наше богатство, национальное достояние России. Сохранение этого богатства – общее дело. Постоянная забота и работа", – написал он в Telegram. поздравляя крымчан с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды.

Аксенов отметил, что Крым пользуется нацпроектами, которые на федеральном и региональном уровнях системно решают вопросы экологической безопасности.