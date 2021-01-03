Экс-инспекторов севастопольского лесхоза осудят за крупную взятку

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих бывших инспекторов севастопольского лесничества. Они предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве, рассказала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, инспекторы договорились между собой, что будут вымогать взятки с сотрудников лесхоза, которые незаконно собирают и вывозят для продажи валежник с территории государственного природного ландшафтного заказника "Байдарский". Взамен инспекторы обещали не составлять на нарушителей административные протоколы. "С октября 2018 по февраль 2019 инспекторы ГКУ "Севастопольское лесничество", являясь на тот момент действующими должностными лицами и действуя группой лиц по предварительному сговору, получили лично от семи сотрудников лесхоза взятки на общую сумму 165 тысяч рублей, что является крупным размером", – уточняется в сообщении.