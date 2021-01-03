Новости Крыма

Экс-инспекторов севастопольского лесхоза осудят за крупную взятку

Сегодня, 17:09Происшествия в Крыму

3

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих бывших инспекторов севастопольского лесничества. Они предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве, рассказала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, инспекторы договорились между собой, что будут вымогать взятки с сотрудников лесхоза, которые незаконно собирают и вывозят для продажи валежник с территории государственного природного ландшафтного заказника "Байдарский". Взамен инспекторы обещали не составлять на нарушителей административные протоколы. "С октября 2018 по февраль 2019 инспекторы ГКУ "Севастопольское лесничество", являясь на тот момент действующими должностными лицами и действуя группой лиц по предварительному сговору, получили лично от семи сотрудников лесхоза взятки на общую сумму 165 тысяч рублей, что является крупным размером", – уточняется в сообщении.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх