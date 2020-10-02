Новости Крыма

Экс-мэру Ялты Ростенко нашли должность в Совете министров Крыма

Экс-мэру Ялты Ростенко нашли должность в Совете министров Крыма

02 октября 2020, 10:34Политика

Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

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