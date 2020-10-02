Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Экс-мэру Ялты Ростенко нашли должность в Совете министров Крыма
Экс-мэру Ялты Ростенко нашли должность в Совете министров Крыма
02 октября 2020, 10:34Политика
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