Новости Крыма

Экс-начальник почтового отделения в Ялте украла из кассы 155 тысяч

Экс-начальник почтового отделения в Ялте украла из кассы 155 тысяч

14 июля 2020, 12:12Новости

Бывший начальник почтового отделения Ялтинского почтамта предстанет перед судом за то, что присвоила 155 тысяч рублей из кассы. Об этом информирует Следком России по Крыму. По информации следствия, женщина присваивала средства из кассы с сентября 2019 года по апрель 2020. Часть этих средств предназначалась для различных выплат гражданам.

Сейчас собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" предусматривают до шести лет лишения свободы.

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