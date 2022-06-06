Сотрудники ФСБ в Алуште взяли с поличным бизнесмена, бывшего сотрудника "Крымэнерго", при получении взятки, которую он должен был передать руководству ГУПа. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

Как выяснило следствие, история началась с обращения местного жителя в ГУП "Крымэнерго" с просьбой о подключении к энергосетям. В ответ в государственной компании ему составили такие технические условия, выполнить которые житель фактически не мог.

В частности, ему предписывалось построить за свой счет трансформаторную станцию, которую на самом деле, по закону, должны строить ГУП, но от заказчика это скрыли. Решить вопрос ему предложили другим путем – через индивидуального предпринимателя, бывшего сотрудника "Крымэнерго". Тот, в свою очередь, назвал "цену вопроса".