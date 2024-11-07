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Новости Крыма

Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий

07 ноября 2024, 16:31Общество

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Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом информирует прокуратура региона.

По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.

"В целях получения сетевой организацией дополнительной прибыли и повышения показателей своей работы сформировали деятельность выездной комиссии, которая должна была искусственно создавать доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами", – сказано в сообщении.

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