Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий

Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом информирует прокуратура региона.

По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.

"В целях получения сетевой организацией дополнительной прибыли и повышения показателей своей работы сформировали деятельность выездной комиссии, которая должна была искусственно создавать доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами", – сказано в сообщении.