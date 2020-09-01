Эксперт: не стоит ждать нового снижения ставок по госпрограмме ипотеки

Дальнейшего снижения ставок по программе ипотеки с господдержкой, в случае ее продления, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, считает руководитель отдела продаж по Севастополю строительной компании "ИнтерСтрой" Людмила Мендрух.

"Сейчас некоторые потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию, надеясь на дальнейшее снижение ставок. Однако , скорее всего, более выгодных условий, чем действующие до 1 ноября, в ближайшее время не будет. Так что всем сомневающимся рекомендуем всё-таки решаться и не тянуть с покупкой квартир, тем более цены на крымскую недвижимость продолжают расти", – сообщала Мендрух. Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года и действует до 1 ноября. Программа распространяется на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей в регионах РФ и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.