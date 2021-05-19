Новости Крыма

Эксперт об уровне готовности Крыма к сезону-2021: растет только ценник

19 мая 2021, 14:36Туризм в Крыму

Курортный сезон 2021 года в Крыму пройдет при беспрецедентном количестве гостей в условиях полной загрузки отелей. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Он уточнил, что при существующих в мире ограничениях полуостров остается практически единственным местом, куда россияне массово поедут отдыхать. Очень показательным можно считать период майских праздников, когда были побиты рекорды как советского, так и российского периода. "При этом нельзя сказать, что этому предшествовала какая-то работа. Подготовки не было, кроме "артподготовки" в виде повышения стоимости размещения", – сообщил Волков.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх