Эксперт об уровне готовности Крыма к сезону-2021: растет только ценник

Курортный сезон 2021 года в Крыму пройдет при беспрецедентном количестве гостей в условиях полной загрузки отелей. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Он уточнил, что при существующих в мире ограничениях полуостров остается практически единственным местом, куда россияне массово поедут отдыхать. Очень показательным можно считать период майских праздников, когда были побиты рекорды как советского, так и российского периода. "При этом нельзя сказать, что этому предшествовала какая-то работа. Подготовки не было, кроме "артподготовки" в виде повышения стоимости размещения", – сообщил Волков.