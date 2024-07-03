Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

Заход в Крым крупных российских застройщиков, которые смогут предложить приемлемые для крымчан условия покупки жилья в кредит, весьма вероятен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.

"Если говорить о крымской недвижимости, думаю, стоит ожидать притока в регион крупных девелоперов с материка – московских, питерских. Они будут предлагать какие-то свои льготные условия именно для крымчан. Думаю, стоит подождать таких предложений. И, конечно, банки не упустят возможности заработать на таких предложениях", – сообщила эксперт.

По мнению Карновой, несмотря на ожидаемое снижение объемов строительства жилья и выдачи кредитов из-за завершения программы льготной ипотеки, Крым, в особенности курортно-рекреационные зоны, по-прежнему будут пользоваться спросом у застройщиков и покупателей.