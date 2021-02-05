Новости Крыма

Эксперты объяснили опасность стиральной машины в ванной

05 февраля 2021, 11:53Общество

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Принятие ванны или душа при работающей стиральной машине или других электроприборов может кончиться трагедией, информируют специалисты АНО "Судебный эксперт".

По их словам, неприятный инцидент может возникнуть, если человек во время купания потянется мокрыми руками, например, за тюбиком с шампунем, и коснется стиральной машини, у которой могут быть проблемы с проводкой или повреждения в корпусе.

Эксперты уточнили, что удар тока в этом случае может оказаться смертельным. По той же причине не следует опираться на стиральную машину, выходя из ванны, замечают они.

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