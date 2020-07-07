"Экстренная посадка" самолета в Симферополе: заявление авиакомпании

Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию. Об этом проинформировали как в аэропорту, так и в пресс-службе авиакомпании "Россия", рейс которой из Екатеринбурга приземлился сегодня в Симферополе.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме и по расписанию, попросив при этом уточнять детали у перевозчика. По данным онлайн-табло крымского аэропорта, около 11 утра, когда появились первые сообщения об экстренной посадке борта, в Симферополе из Екатеринбурга должен был совершить посадку рейс авиакомпании "Россия".