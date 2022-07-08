Элитный клининг: уборщица из Алушты выдала себе зарплату из сейфа хозяев

В Крыму к пяти годам колонии общего режима приговорили уборщицу одного из домов Алушты – в отсутствии хозяев она "навела порядок" в сейфе. Оплату взяла ювелирными украшениями и деньгами на сумму более 5 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

Летом 2015 года подсудимая по устной договоренности прибиралась в одном из домов Алушты. Пока собственников жилья не было дома, она обчистила их сейф и скрылась.

"Женщина, воспользовавшись отсутствием собственников в доме, похитила ювелирные украшения, а также денежные средства, находящиеся в сейфе, на общую сумму более 5 млн рублей. Подсудимая с места совершения преступления скрылась", – сказано в сообщении.