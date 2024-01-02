Елки в землянках Севастополя: праздник на Отечественной войне

Несколько лет назад в районе Мекензиевых гор поисковики нашли позиции одной из зенитных батарей, удерживавшей рубеж в декабре 1941-го. В окопе отыскались… тонкие металлические крепления от елочных игрушек. Сами украшения, видимо, были сделаны из материи или картона, и не сохранились.

Каким было празднование Нового Года на Крымском полуострове в войну? В осажденном Севастополе, на линии фронта, в оккупированных городах?

Сухари под елкой

На декабрь пришелся очередной штурм Севастополя. Авианалеты чередовались с обстрелами, горели и рушились дома, большинство севастопольцев сутками не покидали убежища.

"Новый Год встречаю в землянке вместе с радистами. Выпили по стопке водки, поздравили друг друга с наступлением Нового года и на этом все новогоднее торжество закончилось, – записал в последний день декабря в своем дневнике инженер-майор ЧФ Иван Селезнев. – Днем сегодня заходил в базу транспорт. Катера-охотники за подводными лодками и торпедные катера прикрывали транспорт дымзавесой".