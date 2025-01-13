"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу

В Симферополе откроются 17 пунктов приема новогодних хвойных красавиц. Об этом информирует пресс-служба администрации крымской столицы.

Пункты приема хвойных новогодних деревьев на переработку будут работать 19 и 26 января с 11:00 до 15:00, уточнили в администрации.

Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Павленко/бульвар Ленина, 2, Героев Сталинграда (у дома № 3), Киевская, 137, Беспалова, угол с ул. Радищева (у школы № 8), Лермонтова, 16, Кечкеметская, 198, Дмитрия Ульянова, 1А, Киевская, 123, Киевская, 7В, 60 лет Октября, 18. Также новогоднее дерево можно будет принести к ТРК "Меганом", на Бульвар Франко, 6В, к парку Шевченко, к скверам Тренева и Мира и на Проспект Победы, 95.