Новости Крыма

Эпицентр стихии сместился на Севастополь: экстренное предупреждение МЧС

09 июня 2022, 16:27Общество

2

Экстренное предупреждение объявлено в Севастополе из-за сильного дождя. Об этом информиурет региональный главк МЧС России.

"В ближайшие часы 9 июня в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет значения 30 мм и более", – сказано в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о вероятности происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, затруднением в работе всех видов транспорта.

МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море. На улице не стоит находиться и парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх