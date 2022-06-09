Эпицентр стихии сместился на Севастополь: экстренное предупреждение МЧС

Экстренное предупреждение объявлено в Севастополе из-за сильного дождя. Об этом информиурет региональный главк МЧС России.

"В ближайшие часы 9 июня в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет значения 30 мм и более", – сказано в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о вероятности происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, затруднением в работе всех видов транспорта.

МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море. На улице не стоит находиться и парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП.