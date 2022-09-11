Эрдоган играет свою игру. Готов ли Крым к обороне?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в своем выступлении на втором саммите Крымской платформы подчеркнул, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.

"С самого начала Турция открыто заявляла, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна, и не признает ее. Это принципиальная позиция как по правовым, так и по моральным соображениям. Международное право по сути определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является", – подчеркнул турецкий президент.

Между тем, военные эксперты сходятся во мнении, что ВСУ не намерены в лоб атаковать Крым, для того, чтоб вернуть полуостров Украине. По их оценкам, сначала обстрелы были направленны на то, чтоб разрушить военную инфраструктуру Российской армии: аэродромы, железнодорожные узлы и склады с боеприпасами. Сейчас же все атаки Украина проводит с целью фиксации мест расположения средств ПВО. Тем временем, накапливается необходимое НАТОвское вооружение для последующего подавления средств противовоздушной обороны, после чего будет нанесен, скорее всего, удар по Крымскому мосту. Это позволит киевским властям сделать невозможным снабжение Крыма с территории России и пересылку подкрепления с материковой части. Зеленский и его Генштаб надеются, что оказавшись в полной изоляции, полуостров не выдержит блокады и сдастся со временем. Американские хозяева ориентируют Киев на длительную осаду. Расчет делается на то, оставшиеся войска и крымчане не смогут пережить лишений, когда будет затруднена, или полностью невозможна доставка электричества и продовольствия в Крым. Кроме того, как отмечают некоторые военные, ВСУ планируют операцию по прекращению подачи воды на полуостров. Пока не понятно как именно они собираются это реализовать. То ли попытаться захватить Новую Каховку, то ли разрушить обстрелами канал, но, по сообщениям из разных источников, планы такие ими вынашиваются.

Однако, российские эксперты абсолютно уверены, что россияне выдержат любые испытания, даже если придется терпеть месяцами. Руководство Крыма, которое временно находится на материковой части РФ, принимает все меры для того, чтоб создать необходимые запасы продовольствия. В первую очередь это касается круп и муки. Отдельно рассматриваются различные варианты экономии воды. На настоящий момент эти сведения разглашать не представляется возможным. "Главное – верить в то, что мы выстоим и Россия нас не бросит" – заключил источник в правительстве Крыма.