Еще 618 заболевших: сводка COVID в Севастополе за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки подтвердили 925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 307 меньше, чем накануне, рассказали в правительстве региона.

Умерли пятеро в возрасте от 69 до 86 лет.

Выписаны с выздоровлением 33 пациента. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 65 456 человек, скончались 2030. Выздоровели 53 592.

Ситуация с распространением COVID-19 в Севастополе стала ухудшаться после Нового года. Спустя месяц местные власти решили ужесточить антиковидные меры.