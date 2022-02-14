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Еще 618 заболевших: сводка COVID в Севастополе за сутки

14 февраля 2022, 11:12Общество

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В Севастополе за прошедшие сутки подтвердили 925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 307 меньше, чем накануне, рассказали в правительстве региона.

Умерли пятеро в возрасте от 69 до 86 лет.

Выписаны с выздоровлением 33 пациента. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 65 456 человек, скончались 2030. Выздоровели 53 592.

Ситуация с распространением COVID-19 в Севастополе стала ухудшаться после Нового года. Спустя месяц местные власти решили ужесточить антиковидные меры.

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