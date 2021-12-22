"Еще не дошли до категории опасности": метеорологи о погоде в Севастополе

Снег, накрывший Севастополь, не считается опасным, хотя и очень непривычен для города в принципе. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Валентина Наумова.

"Мы еще не дошли до категории опасности. Это когда осадки достигают определенного критерия: двадцать миллиметров снега выпадает в ведре за двенадцать часов и меньше – это опасные. У нас сейчас восемь миллиметров. То есть даже не половина опасного показателя. Это просто снег. Но его, конечно, выпало немало, для Севастополя непривычно, но детям хорошо: хоть можно покататься – настоящая зима", – сообщила Наумова.